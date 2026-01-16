Ставший свидетелем изнасилования в Таиланде россиянин сам лишил себя жизни

Появились подробности о ставшем свидетелем изнасилования в Таиланде россиянине из Красноярска — оказалось, что он лишил себя жизни. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, 41-летний Тимофей пытался скрыться от преследователей. Его мать рассказала, что он упоминал о подозрительных людях, ходящих за ним по пятам.

Родственникам же изначально рассказали, что мужчина упал с кровати. Им также передали заключение, в котором значились множественные переломы черепа и черепно-мозговая травма. Затем им сообщили, что Тимофей не стал жертвой расправы.

О том, что россиянин не выжил после того, как стал свидетелем изнасилования в Таиланде, стало известно 14 января. Он позвонил матери и рассказал, что на его глазах мужчина затащил прохожую в кусты и надругался над ней. После этого мужчину нашли бездыханным. Предполагалось, что его избили преследователи.