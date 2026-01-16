Не торопящихся убрать новогоднюю елку после праздников россиян предупредили об опасности

Врач Дементьев заявил, что новогодняя елка может вызвать аллергию

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев и врач-аллерголог Мария Польнер в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредили об опасности россиян, которые не торопятся убрать новогоднюю елку после праздников. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Дементьев заявил, что новогодняя елка, которая долго стоит дома, может вызвать аллергию. С ним согласилась Польнер. «Если мы говорим про елку натуральную, то, когда она долго стоит, из нее выделяется смола. Это аэрополлютант (вещество, которое загрязняет воздух и негативно влияет на здоровье человека — прим. «Ленты.ру»), который может вызывать симптомы аллергической реакции», — рассказала специалистка.

Говоря об искусственной елке, Польнер отметила, что угрозу для здоровья представляют деревья из некачественных материалов. Если они находятся рядом с батареей, то из них могут выделяться химические вещества, которые также приведут к аллергии. К наиболее распространенным симптомам она отнесла слезотечение и покраснение глаз.

Кроме того, по словам врача, на натуральных и искусственных елках собирается пыль. В результате у человека, который постоянно находится рядом с ними, могут тоже возникнуть признаки аллергии, сообщила она.

Ранее аллерголог-иммунолог Ирина Манина в программе «О самом главном» назвала неожиданную причину аллергии. Она предупредила, что спровоцировать этот недуг может прием одной группы препаратов.