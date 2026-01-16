Тимошенко назвала срок конца Украины

Тимошенко: Следующие пять лет станут последними для Украины

Ближайшие пять лет станут последними для Украины. Такое заявление сделала лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает «Страна.ua».

«У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет», — добавила политик.

Ранее Тимошенко назвала фашистским режим, действующий в стране при руководстве Владимира Зеленского. Помимо этого, она заявила в ответ на обвинения в коррупции, что считает себя невиновной. По ее словам, проводимые НАБУ действия являются масштабной пиар-акцией.