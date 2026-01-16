Тимошенко назвала срок конца Украины

Ближайшие пять лет станут последними для Украины. Такое заявление сделала лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает «Страна.ua».
«У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет», — добавила политик.
Ранее Тимошенко назвала фашистским режим, действующий в стране при руководстве Владимира Зеленского. Помимо этого, она заявила в ответ на обвинения в коррупции, что считает себя невиновной. По ее словам, проводимые НАБУ действия являются масштабной пиар-акцией.