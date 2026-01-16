Реклама

Трамп запланировал сделать самое важное в истории человечества заявление

DS: Трамп сделает важное в истории человечества заявление об инопланетянах
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Samuel Corum / Getty Images

Трамп планирует сделать самое важное в истории человечества заявление. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли.

Сообщается, что глава США заявит о том, что люди впервые вступили в контакт с инопланетянами. Он сделает это во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике летом 2026 года. Ли отметил, что Трамп уже написал речь, которая «навсегда изменит человечество».

В публикации говорится, что это произойдет ровно через 79 лет после того, как армия США опубликовала официальное заявление о том, что она обнаружила «летающий диск» после предполагаемого крушения НЛО в Розуэлле, штат Нью-Мексико.

США препятствуют подготовке Испании к саммиту «Большой двадцатки» на фоне ухудшения отношений между странами.

