Бывший СССР
23:17, 15 января 2026Бывший СССР

Трампа упрекнули в ненависти к Зеленскому

Шарий: Трамп всегда ненавидел Зеленского
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский президент Дональд Трамп всегда презирал главу Украины Владимира Зеленского, но сейчас эта ненависть снова прорвалась наружу. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился украинский блогер Анатолий Шарий.

По его словам, ненависть лидера США к Зеленскому была сдерживаемой, чего нельзя сказать про текущий момент. Шарий также вспомнил слова Трампа о готовности России к диалогу по урегулированию конфликта на Украине, отметив, что тогда хозяин Белого дома говорил о недостаточной готовности Киева, что стало помехой в мирном процессе.

«Когда он (Трамп — прим. «Ленты.ру») заявляет, что у Зеленского нет карт, это не значит, что у Зеленского нет там каких-то аргументов или еще что-то. Это значит, что Зеленский не за столом. (...) Это то, чего Зеленский долгое время пытался не замечать», — сказал блогер.

Как подчеркнул Шарий, ситуация в двусторонних отношениях Вашингтона и Киева сейчас складывается таким образом, что президент Украины больше не находится в приоритете, став просто «опцией» и потеряв всякое влияние.

Ранее Дональд Трамп снова упрекнул Владимира Зеленского в нежелании завершить конфликт. По словам главы Белого дома, Москва уже готова пойти на сделку, но в Киеве с этим медлят. Также он подтвердил, что встретится с украинским коллегой на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет 19-23 января.

