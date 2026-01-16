Реклама

Из жизни
18:29, 16 января 2026Из жизни

Трое мужчин украли знаменитый моржовый пенис

В США трое мужчин украли бакулюм моржа из популярного ресторана
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: ivanitskiy / Wikimedia

Ресторан из американского штата Нью-Джерси объявил о поисках бакулюма моржа, которую украли трое мужчин. Об этом пишет Daily Star.

Кость из пениса моржа была одной из главных достопримечательностей популярного ресторана Donkey’s Place в городе Камден, штат Нью-Джерси. Часть полового органа животного хранилась за стойкой бара несколько десятилетий вместе с зубом мегалодона и некоторыми другими артефактами.

Как рассказала сотрудница заведения Миа Панелла, трое посетителей заинтересовались костью. Женщина дала им ее подержать и предложила отгадать, в какой части тела животного она была. Затем Панелла спустилась по делам в подсобку, а, когда вернулась, оказалось, что мужчины сбежали вместе с моржовым пенисом.

Воры успели рассказать сотрудникам Donkey’s Place, что приехали в Камден из Огайо на музыкальный фестиваль. Внук основателя ресторана обратился к мужчинам через социальные сети и попросил вернуть кость. Он пообещал не обращаться в полицию. По словам мужчины, пенис моржа давно стал одним из символов заведения.

Ранее сообщалось, что в США арестовали жительницу штата Алабама, которая украла из магазина 28 бутылок вина и устроила гонки с полицией. Скорость ее автомобиля достигала 190 километров в час.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
