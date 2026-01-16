Реклама

14:08, 16 января 2026

Украине назвали единственный выход после разрушения всех электростанций

Полковник Матвийчук: ВСУ не могут действовать при разрушенной энергосистеме
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Поскольку на территории Украины не осталось ни одной целой электростанции, единственным выходом для руководства страны становится подписание мирных договоренностей с Россией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что в такой ситуации ни страна в целом, ни военно-промышленный комплекс (ВПК) в частности не могут полноценно функционировать.

«Что такое энергосистема страны? Это электричество, это теплостанции, гидростанции. Это система передачи энергии, отопление. Это огромное хозяйство, которое последовательно уничтожали в течение 2025 года. Сейчас Киев остался без станций, которые вырабатывают электричество. Да, есть дизельные, переносные, но этого не достаточно», — сказал полковник.

Особенно важным с военной точки зрения он назвал то, что на фоне дефицита энергии останавливаются заводы по производству техники, вооружений и особенно беспилотников. Матвийчук отметил, что это также создает серьезное напряжение в обществе.

«Например, в Киеве, в Днепропетровске не работает метро. Все это сильно влияет на вооруженные силы страны. И Украине, хочет ее руководство или нет, придется искать какой-то выход. Единственный — это подписание документов, которые предлагает Россия. Украина может выбрать и строительство новых мощностей, но Россия этого не допустит», — считает Матвийчук.

Ранее министр энергетики, бывший министр обороны страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции. По словам политика, самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве, Одесской области и прифронтовых общинах.

