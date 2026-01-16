Реклама

Украинские олигархи лишились имущества в российском регионе

Сальдо: Собственность украинских олигархов в Херсонской области перешла России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украинские олигархи лишились своего имущества в Херсонской области, оно стало собственностью России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

«Имущество, которое принадлежало олигархам, которых на территории Херсонской области было много, — все сейчас является государственной собственностью. Работа по его оформлению ведется», — сообщил он.

По его словам, большая часть национализированного имущества останется в областной юрисдикции. Сальдо пообещал, что оно «будет служить людям», проживающим в регионе.

Ранее стало известно, что продажа национализированных активов украинских олигархов пополнила бюджет Крыма на миллиарды рублей. «В результате этой работы в 2025 году в бюджет Крыма поступило 2,4 миллиарда рублей», — написал глава парламента республики Владимир Константинов.

