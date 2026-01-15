Продажа имущества украинских олигархов пополнила бюджет Крыма на миллиарды рублей

Константинов: Крым получил ₽2,4 млрд от продажи имущества украинских олигархов

Продажа национализированных активов украинских олигархов пополнила бюджет Крыма на миллиарды рублей. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава парламента республики Владимир Константинов.

В результате продажи имущества на торгах в бюджет Крыма поступило 2,4 миллиарда рублей.

«Крымское имущество врагов России, ранее национализированное в собственность республики, активно реализуется на торгах. В результате этой работы в 2025 году в бюджет Крыма поступило 2,4 миллиарда рублей», — написал Константинов.

Вырученные от продажи средства направляются на ремонты социальных, культурных, спортивных объектов, дорог, обустройство общественных зон, поддержку участников СВО и их семей.

Ранее в Крыму заявили о намерении обратить в собственность государства свыше 700 объектов, принадлежащих украинским олигархам. Часть объектов уже выставили на продажу.

В декабре Константинов заявил о национализации имущества украинского боксера Александра Усика. Как сообщил Константинов, основанием для изъятия собственности спортсмена стал факт, что Усик «является сторонником нацистской идеологии». Также было национализировано имущество экс-депутата Верховной рады Игоря Франчука. Всего в списке — 84 физических и юридических лица.