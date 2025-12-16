В Крыму национализировали имущество украинского боксера Усика

Константинов: В Крыму национализировали имущество боксера Усика

В Крыму национализировали имущество украинского боксера Александра Усика. Об этом сообщил в Telegram глава крымского парламента Владимир Константинов.

Основанием для изъятия собственности спортсмена Константинов указал его политическую позицию. Политик указал, что Усик «является сторонником нацистской идеологии».

Еще одним украинцем, что имущество было национализировано, стал экс-депутат Верховной рады Игорь Франчук. Всего в списке — 84 физических и юридических лица.

Ранее в Крыму заявили о намерении обратить в собственность государства свыше 700 объектов, принадлежащих украинским олигархам. Часть объектов уже выставили на продажу.