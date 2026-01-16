Реклама

08:31, 16 января 2026

В Европе начались тайные обсуждения способов противостояния Трампу

Politico: Европейцы обсуждают способы противостояния Трампу в вопросе Гренландии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Европейцы тайно обсуждают способы противостояния президенту США Дональду Трампу в вопросе Гренландии. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.

«Крайне деликатная тема о том, как противостоять Трампу, обсуждается в частном порядке по всему континенту», — говорится в материале.

Издание отмечает, что прямое военное противостояние между США и любыми европейскими силами, скорее всего, приведет к одной из самых коротких войн в истории. Несмотря на это, у Европы есть другие рычаги давления на Вашингтон.

Основным потенциальным рычагом давления являются американские базы в регионе. «Почему США должны продолжать иметь доступ к этим базам или получать поддержку от военно-морских сил, военно-воздушных сил или даже разведывательных служб союзников, если они пытаются отвоевать суверенную территорию у члена НАТОДании?» — указано в статье.

Европа также является ключевым торговым партнером США, а европейские правительства ежегодно тратят миллиарды долларов на закупку американского оружия. Если европейцы решат прекратить закупки в США, это тоже может стать рычагом давления.

Некоторые чиновники предупреждают о последствиях таких действий. Главное из них заключается в том, что есть риск полномасштабного разрыва трансатлантических отношений. Другие чиновники утверждают, что НАТО становится «все более токсичным» альянсом при Трампе и что Европе необходимо двигаться дальше.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) писала об опасениях Европы о том, что слова американского президента Дональда Трампа о якобы активности России и Китая являются прикрытием его планов захватить Гренландию.

