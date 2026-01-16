Реклама

На Западе назвали слова Трампа о России прикрытием для захвата Гренландии

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

В Европе начали опасаться, что слова президента США Дональда Трампа о якобы активности России и Китая являются прикрытием планов по захвату Гренландии. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Все большее число датчан и других европейцев опасаются, что предупреждения США о России и Китае — это прикрытие для планов, которые нельзя реализовать с помощью развертывания европейских военных сил: Трамп просто хочет завладеть Гренландией», — говорится в материале.

При этом как европейские лидеры, так и американские специалисты по национальной безопасности убеждены, что Россия и Китай не представляют угрозы для Гренландии. Кроме того, США уже обладают широкими полномочиями по созданию оборонительных сооружений на острове в соответствии с соглашением с Данией 1951 года.

В статье также указано, что изначально миссия европейцев в Гренландии должна была длиться несколько дней, но сейчас Европа стремится ее продлить.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что американская администрация использует упоминание России и Китая как повод в ситуации с Гренландией для того, чтобы объяснить свои притязания на остров.

