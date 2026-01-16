В Госдуме оценили сообщения о замедлении работы Telegram в России

Депутат Свинцов: Telegram нужно энергичнее взаимодействовать с властью в России

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов оценил сообщения о том, что Роскомнадзор якобы начал замедлять работу мессенджера Telegram. Комментарий публикует Telegram-канал «Пул №3».

«То, что в Telegram сейчас более сложно стало загружать видео, — это мягкий намек Роскомнадзора руководству Telegram о том, что нужно энергичнее взаимодействовать с властью в Российской Федерации и быстрее выполнять те законы, которые приняты в отношении всех мессенджеров», — сказал депутат.

По словам Свинцова, в Telegram по-прежнему очень много анонимных каналов, публикующих фейковую, вредную и опасную информацию. Такие ресурсы собираются в сетки, добавил он.

«Скорость отклика руководства [Telegram] пока еще недостаточна», — подчеркнул депутат.

О предполагаемых мерах в отношении Telegram со стороны Роскомнадзора сообщил канал «Москва 24». Источник на телеком-рынке заявил журналистам, что ведомство якобы начало частично блокировать работу мессенджера.

Ранее Свинцов оценил возможность полной блокировки WhatsApp в России. Он счел, что это может произойти до конца 2026 года.