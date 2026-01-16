Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:30, 16 января 2026Интернет и СМИ

В Госдуме оценили сообщения о замедлении работы Telegram в России

Депутат Свинцов: Telegram нужно энергичнее взаимодействовать с властью в России
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов оценил сообщения о том, что Роскомнадзор якобы начал замедлять работу мессенджера Telegram. Комментарий публикует Telegram-канал «Пул №3».

«То, что в Telegram сейчас более сложно стало загружать видео, — это мягкий намек Роскомнадзора руководству Telegram о том, что нужно энергичнее взаимодействовать с властью в Российской Федерации и быстрее выполнять те законы, которые приняты в отношении всех мессенджеров», — сказал депутат.

По словам Свинцова, в Telegram по-прежнему очень много анонимных каналов, публикующих фейковую, вредную и опасную информацию. Такие ресурсы собираются в сетки, добавил он.

«Скорость отклика руководства [Telegram] пока еще недостаточна», — подчеркнул депутат.

О предполагаемых мерах в отношении Telegram со стороны Роскомнадзора сообщил канал «Москва 24». Источник на телеком-рынке заявил журналистам, что ведомство якобы начало частично блокировать работу мессенджера.

Ранее Свинцов оценил возможность полной блокировки WhatsApp в России. Он счел, что это может произойти до конца 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Стрельба российских полицейских по идущему на таран Porsche попала на видео

    В Подмосковье вынесут приговор местному «Раскольникову»

    На Украине испугались ракетного обстрела в ближайшее время

    В намерениях Трампа послать войска в Иран усомнились

    Россиянам посоветовали включить вентилятор в мороз

    Мужчина примерил связанные женой нелепые шапки и восхитил пользователей сети

    На Западе признали неспособность создать аналог «Орешника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok