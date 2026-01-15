Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:49, 15 января 2026Интернет и СМИ

В Госдуме допустили полную блокировку WhatsApp в 2026 году

Депутат Свинцов допустил полную блокировку WhatsApp в России в 2026 году
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: DenPhotos / Shutterstock / Fotodom

Мессенджер WhatsApp могут полностью заблокировать в России в 2026 году. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, передает ТАСС.

«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp», — допустил депутат.

Свинцов назвал такую меру обоснованной и объяснил, что мессенджер принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России.

Ранее в WhatsApp отреагировали на ограничение работы мессенджера в России. В компании заявили, что намерены бороться за российских пользователей.

28 ноября Роскомнадзор начал вводить ограничения против WhatsApp. В ведомстве рассказали, что мессенджер стал использоваться для организации и проведения террористических действий в России, для мошенничества, вербовки и других преступлений. При этом сервис не выполняет требования, направленные на их предупреждение, подчеркнули в Роскомнадзоре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во всем виновата моя жена». Высокопоставленный российский чиновник потерял работу в правительстве, запил и покончил с собой

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    На Украине рассказали о «торпедах» для Тимошенко из партии Зеленского

    Жителям российского региона пообещали 50-градусные морозы

    Российский военный предрек ужесточение ударов по Украине

    Власти Сербии рассказали о будущем NIS

    Песков анонсировал важное выступление Путина

    Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещению любимого курорта богачей

    Премьер Польши предрек конец света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok