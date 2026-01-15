В Госдуме допустили полную блокировку WhatsApp в 2026 году

Мессенджер WhatsApp могут полностью заблокировать в России в 2026 году. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, передает ТАСС.

«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp», — допустил депутат.

Свинцов назвал такую меру обоснованной и объяснил, что мессенджер принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России.

Ранее в WhatsApp отреагировали на ограничение работы мессенджера в России. В компании заявили, что намерены бороться за российских пользователей.

28 ноября Роскомнадзор начал вводить ограничения против WhatsApp. В ведомстве рассказали, что мессенджер стал использоваться для организации и проведения террористических действий в России, для мошенничества, вербовки и других преступлений. При этом сервис не выполняет требования, направленные на их предупреждение, подчеркнули в Роскомнадзоре.