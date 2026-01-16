Реклама

03:25, 16 января 2026

В Индии назвали признак «геополитического пробуждения»

Сибал: Смена подхода Запада к РФ говорит о начале геополитического пробуждения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Naveed Ahmed / Reuters

Переосмысление подходов Запада по отношению к партнерству с Россией может свидетельствовать о начале геополитического пробуждения. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил экс-министр иностранных дел Индии Канвал Сибал.

«Заметная смена позиции (...) по отношению к России — признание ее как европейской страны и крупнейшего соседа Европы. Неужели началось геополитическое пробуждение? (...) Если эта линия политики будет продолжена, то Украина задрожит», — написал он.

Таким образом Сибал прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, назвавшего Россию европейской страной и выразившего надежду на восстановление германо-российских отношений.

