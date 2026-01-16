В «Росатоме» отреагировали на задержание своего топ-менеджера за финансирование ВСУ

«Росатом» оказывает содействие следственным органам по уголовному делу в отношении задержанного топ-менеджера Михаила Щербака. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации.

Компания уточнила, что сотрудник «Атомстройэкспорта» (АСЭ) подозревается в финансировании ВСУ. Ведется расследование.

Щербак занимает должность директора АСЭ по капитальному строительству. До 2007 года он был заместителем главы администрации города Саров по вопросам архитектуры и градостроительства, сообщает «Интерфакс». Затем Щербак перешел в нижегородский филиал АСЭ, где курировал строительство атомных электростанций.

АСЭ является управляющей компанией инжинирингового дивизиона «Росатома», уточняет РИА Новости.

Ранее стало известно о задержании Щербака.