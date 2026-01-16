Реклама

Экономика
18:14, 16 января 2026Экономика

В России назвали самую привлекательную для старта карьеры отрасль

Changellenge: Самой привлекательной для старта карьеры отраслью оказалась IT
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: earthphotostock / Shutterstock / Fotodom

Самой привлекательной для старта карьеры в России оказалась сфера IT (программирование). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками карьерной платформы для студентов Changellenge.

В опросе приняли участие в общей сложности свыше девяти тысяч учащихся и недавних выпускников 47 ведущих российских вузов. По его итогам выяснилось, что IT-индустрия остается самой востребованной отраслью для старта карьеры среди молодежи. Ей отдали предпочтение почти треть (31 процент) юных граждан.

В тройку самых привлекательных сфер также вошли банковский сектор (27 процентов голосов) и финансовые сервисы (23 процента). В пятерке лидеров оказались реклама и маркетинг (22 процента), а также искусство, культура и развлечения (16 процентов). Следом расположились консалтинг (15 процентов), образование (14 процентов), нефтегазовая промышленность (11 процентов) и госслужба (10 процентов).

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил о серьезной проблеме, наметившейся на внутреннем рынке труда. Он отметил, что завышенные требования работодателей к опыту и уровню образования в ряде профессий мешают выпускникам вузов и колледжей начать профессиональную карьеру.

