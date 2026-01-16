В России оценили иск американского инвестфонда по имперским долгам

Экономист Любич: Россия не ответственна за долги Российской империи

В 1933 году был зафиксирован отказ коммунистического государства от долгов Российской империи, так что сегодняшняя Россия не ответственна за царские долги. Так, иск американского инвестфонда прокомментировал экономист Антон Любич, передает газета «Взгляд».

«Государство Российская Федерация не является правопреемником Российской империи», — заметил он, напомнив, что в 1991 года РСФСР переименовали в Российскую Федерацию, но при этом не было учреждения нового государства.

Любич добавил, что отказ России от царских долгов был зафиксирован при установлении дипотношений между СССР и США в 1933. «Таким образом, какими бы ни были моральные и политические дискуссии, правовой ответственности за долги Российской империи Российская Федерация не несет», — резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России. Организация захотела взыскать с Российской Федерации некие долги по облигациям времен царской России.