Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:43, 16 января 2026Экономика

В России оценили иск американского инвестфонда по имперским долгам

Экономист Любич: Россия не ответственна за долги Российской империи
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В 1933 году был зафиксирован отказ коммунистического государства от долгов Российской империи, так что сегодняшняя Россия не ответственна за царские долги. Так, иск американского инвестфонда прокомментировал экономист Антон Любич, передает газета «Взгляд».

«Государство Российская Федерация не является правопреемником Российской империи», — заметил он, напомнив, что в 1991 года РСФСР переименовали в Российскую Федерацию, но при этом не было учреждения нового государства.

Любич добавил, что отказ России от царских долгов был зафиксирован при установлении дипотношений между СССР и США в 1933. «Таким образом, какими бы ни были моральные и политические дискуссии, правовой ответственности за долги Российской империи Российская Федерация не несет», — резюмировал специалист.

Ранее стало известно, что инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск к России. Организация захотела взыскать с Российской Федерации некие долги по облигациям времен царской России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Девушка из Ингушетии сбежала из дома и оказалась в Москве. Она заявила в полицию об изнасиловании и просит госзащиты

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Звезда фильма «Один дома» лишился работы из-за склонения к проституции

    Тимошенко ответила на обвинения в коррупции фразой «это было на кофе, чай, печенье»

    Мать ополчилась на двух сыновей из-за фермы «Телепузиков»

    Харламов поругался с популярным комиком на шоу и ушел из студии

    На Солнце образовалась крупная корональная дыра необычной формы

    Машина бывшего вице-президента «Росгосстраха» сгорела в центре Москвы

    Сенатор возмутился ценами в магазинах при АЗС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok