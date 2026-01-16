Реклама

13:19, 16 января 2026Россия

В России оценили вероятность уступок со стороны Киева взамен на вступление в ЕС

Новиков: Согласие на уступки территорий не поможет Украине вступить в ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Принятие территориальных уступок не поможет Украине стать членом ЕС. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Для украинского президента Владимира Зеленского стало привычным делом садиться за стол переговоров, чтобы попытаться что-то выторговать, отметил парламентарий. В списке того, что политик хотел бы получить, может оказаться вариант приема оставшейся части Украины в Европейский союз. Согласится ли с этим ЕС — это отдельный вопрос, считает Новиков.

По его словам, Зеленский окажется в сложной ситуации выбора. Он говорит, что не может прекратить сопротивление в зоне спецоперации и пойти на договоренности, но, когда обстановка на Украине накалится, это может значительно изменить ситуацию.

Ранее сообщалось, что президент Украины начал терять поддержку Европейского союза, которая казалось непоколебимой. Издание Strategic Culture писало, что Украина по-прежнему зависима от внешнего финансирования, но политический климат в ЕС изменился. Рядовой избиратель больше не приемлет миллиарды, отправляемые в Киев без прозрачности.

