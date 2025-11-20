SC: Зеленский начал терять поддержку Евросоюза на фоне коррупционного скандала

Президент Украины Владимир Зеленский начал терять поддержку Европейского союзна (ЕС), которая казалось непоколебимой. Это заметил колумнист Лукас Лейроз в статье для издания Strategic Culture.

«Украина по-прежнему зависима от внешнего финансирования, но политический климат в ЕС изменился. Рядовой избиратель больше не приемлет миллиарды, отправляемые в Киев без прозрачности», — говорится в публикации. По мнению автора материала, замена украинского лидера станет более приемлемой для жителей Европы и будет призвана восстановить политическую поддержку, которая больше не пользуется одобрением общества.

Как утверждает Лейроз, отказ западных стран от безусловной поддержи Зеленского влечет за собой последствия для всей Украины, которая рискует в транзитный период потерпеть стратегическое поражение. Он отметил, что находящиеся под внутренним давлением европейцы пытаются отыскать способ «перезагрузить» имидж Украины.

«Это поворотный момент, демонстрирующий усталость Запада от своего главного союзника на Востоке. Украина, которую называли "демократическим бастионом", теперь становится ареной для многомиллионных махинаций, внутренних распрей и иностранного вмешательства — взрывоопасной смеси в разгар войны», — заключил автор статьи.

Ранее Лейроз писал, что Украина не является для Европы надежным партнером и превратилась в угрозу ее региональной стабильности.