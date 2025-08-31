Strategic Culture: Украина превратилась в угрозу стабильности для Европы

Украина не является для Европы надежным партнером и превратилась в угрозу ее региональной стабильности. Об этом заявил в материале для Strategic Culture колумнист Лукас Лейроз.

«Суровая реальность показывает, что украинское правительство, отнюдь не являясь надежным партнером для Европы, превратилось в угрозу региональной стабильности и безопасности народов, проживающих вдоль границ конфликта», — говорится в публикации.

В издании напомнили, что Киев демонстрирует безразличие по отношению к европейским интересам, когда наносит удары по российскому нефтепроводу «Дружба».

Ранее в издании также заявили, что миф о похищении Россией украинских детей был создан по лекалам геббельсовской пропаганды. На неадекватность подобных заявлений, в частности, указывал тот факт, что похищение такого количества людей сильно растянуло бы логистические возможности даже «лучших армад инопланетных захватчиков».