16:04, 16 января 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на прогноз Тимошенко о судьбе Украины

Депутат Чепа назвал оптимистичным прогноз Тимошенко о пяти годах для Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Если Украина продолжит существовать в рамках политики, проводимой действующим главой государства Владимиром Зеленским, она не сможет сохранить независимость, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он отреагировал на заявление лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что стране осталось всего пять лет независимости.

«Продолжая ту политику, которую сегодня избрали Зеленский и его команда, вряд ли Украина сможет протянуть даже пять лет как независимое государство. Это слишком оптимистичный сценарий, — считает депутат. — Мы видим, как некоторые страны используют это государство, как страдает украинский народ».

По мнению политика, Украине и ее гражданам продолжают навязывать конфликт с Россией, что только усугубляет положение страны.

«Мы видим, как продолжает развиваться этот конфликт, навязанный нашему братскому народу. И я не думаю, что в такой ситуации Украина протянет еще пять лет», — заключил Чепа.

Ранее Тимошенко заявила, что ближайшие пять лет станут последними для независимой Украины. Она также назвала фашистским режим, действующий в стране при руководстве Владимира Зеленского.

