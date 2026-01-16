В России стартовал семейный конкурс анимации к 90-летию «Союзмультфильма»

Сбер, «Союзмультфильм» и «Школа 21» запустили конкурс анимации «Ну, ИИ, погоди!»

Сбер, «Союзмультфильм» и «Школа 21» объявили о запуске Всероссийского конкурса анимации «Ну, ИИ, погоди!», приуроченного к 90-летнему юбилею киностудии.

Проект объединяет передовые технологии искусственного интеллекта (ИИ) и богатые традиции отечественной анимации. Его главная цель — поддержать авторов, помочь им раскрыть талант и поверить в свой творческий потенциал.

«Искусственный интеллект открывает новые возможности во всех сферах экономики — в том числе в креативных индустриях и в производстве всех видов контента, включая анимационный. Но за технологиями всегда стоят люди: их фантазия, творчество, способность мечтать и видеть мир по-новому. Этот конкурс — о том, как технологии становятся союзником мечты. Он соединяет легендарное наследие "Союзмультфильма" с главными технологиями XXI века, создавая настоящую творческую лабораторию — пространство, где будут рождаться новые идеи и подходы, способные вдохновлять не одно поколение», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Участникам конкурса предстоит создать оригинальный анимационный видеоролик с поздравлением «Союзмультфильма» с юбилеем, где необходимо применить технологии искусственного интеллекта — «ГигаЧат», Kandinsky и другие отечественные нейросети — на любом этапе производства (генерация изображений, анимации, сценария и прочее). Творчество с использованием нейросетей предусматривает семейный формат: дети создают проект вместе с родителями. Еще одно важное условие — в работе должны присутствовать цифры 9 и 0, символизирующие 90-летие киностудии. Участники могут использовать персонажей «Союзмультфильма» или придумать своих героев.

«Время идет, появляются новые технологии, но главное — чтобы оставалась неизменной суть: наши мультфильмы всегда учили добру, искренности, дружбе, красоте. Конкурс "Союзмультфильма" и "Школы 21" — прекрасная возможность поддержать тех, кто хочет созидать, творить, создавать новых героев — при сохранении и приумножении лучших традиций отечественной анимации. Желаю успехов!» — заявил помощник президента России Владимир Мединский.

По словам министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, современная российская анимация «стала мощным стимулом, задающим темп развития целого спектра отраслей: от кинопроизводства и цифровых платформ до визуальных эффектов, игр и образовательных технологий». «Именно поэтому ее поддержка и развитие — это инвестиция в будущее всей креативной экономики страны. Подобные инициативы открывают талантливым авторам доступ к самым передовым инструментам и новые горизонты для индустрии анимации. Ведь ее язык — язык будущего, в котором сочетаются художественная глубина, технологическая мощь и безграничные возможности для творчества», — отметила она.

Ролики участников будет оценивать экспертное жюри из медиаиндустрии, сферы производства контента и анимации. Председателем жюри станет генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, в состав войдут представители «Союзмультфильма» и «Школы 21». Прием конкурсных работ открыт до 10 апреля 2026 года.

Победитель получит денежный приз в размере 1 000 000 рублей, обладатель второго места — 250 000 рублей, третьего — умный телевизор Sber. Также «Союзмультфильм» вручит 10 поощрительных призов.

«Сегодня благодаря развитию современных технологий мы можем пригласить к совместному творчеству всю страну, что очень символично в год 90-летия "Союзмультфильма". Команда конкурса с большим интересом ждет работы участников, ведь у анимации есть удивительное свойство — воплощать совершенно любые миры и вселенные», — отметила Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Научиться создавать короткие анимационные ролики с помощью нейросетей, правильно формулировать запросы и производить готовый анимационный контент можно на курсе «Создание анимации с нейросетями», разработанном «Школой 21» и «Союзмультфильмом». Это бесплатная образовательная программа по анимации, в создании которой участвовали эксперты «Союзмультфильма» и «Школы 21». Курсы подходят как для начинающих пользователей без опыта в анимации, так и для участников с подготовкой (продвинутые и профи), которым важно понять принципы комбинирования ИИ-генерации, подходы к нарративу, эмоциональной выразительности и визуальной целостности при работе с нейросетями.

