00:17, 16 января 2026

В США назвали туалет главным «оружием» бомбардировщика B-2

19FortyFive: Длительные полеты самолета B-2 обеспечивают бортовой туалет и кухня
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force / Handout / Reuters

Стратегический бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил США способен находиться в воздухе десятки часов благодаря наличию бортового туалета и кухни. Главное «оружие» самолета назвали в публикации 19FortyFive.

«Несмотря на то что эти удобства редко встречаются на боевых самолетах, они являются не роскошью, а стратегическим инструментом, обеспечивающим экстремальную выносливость и глобальный охват за счет устойчивости человека», — пишет издание.

Удобства позволяют экипажу из двух человек относительно комфортно проводить до 30 часов в кабине самолета. По словам автора, без туалета длительность полета B-2 ограничивали бы возможности человека, а не количество топлива на борту. Также на борту B-2 находится отсек для хранения воды и продуктов питания.

В публикации добавили, что конструкторы обеспечили минимальный уровень комфорта экипажа. Пилоты могут отрегулировать освещение и настроить положение сидений. Как пишет издание, это позволяет экипажу сохранять бдительность до самого ответственного этапа — атаки цели.

В июне американское издание Defense News писало, что для удара по Ирану бомбардировщику B-2 необходимо совершить 30-часовой перелет с авиабазы Уайтмен в Миссури (США) и обратно с несколькими дозаправками в воздухе.

