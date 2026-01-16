Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:01, 16 января 2026Россия

Военкор заявил о массированной атаке БПЛА на российский областной центр

Военкор Поддубный: Белгород находится под массированной атакой ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Белгород находится под массированной атакой ВСУ, заявил военкор Евгений Поддубный в Telegram.

По его данным, в пригородах областного центра работают мобильные огневые группы и части войск противовоздушной обороны (ПВО).

Незадолго до этого о работе средств ПВО над Белгородским округом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он призвал жителей не подходить к окнам и соблюдать меры предосторожности.

В ночь на 16 января над Россией было сбито свыше ста украинских беспилотников. Атаке подверглись десять регионов: Белгородская, Рязанская, Ростовская, Воронежская, Курская, Тульская, Волгоградская, Орловская и Липецкая области, а также республика Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине суд избрал меру пресечения Тимошенко

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Зеленский объявил о полученном серьезном пакете ракет к ПВО

    Число пострадавших от взрыва в центре подготовки МВД России выросло

    Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с США

    Россиянам назвали необязательные для оплаты коммунальные услуги

    Раскрыт неочевидный фактор нарушений сна и набора веса

    В России ответили на прогноз Тимошенко о судьбе Украины

    Задержан топ-менеджер из структуры «Росатома». Его обвиняют в финансировании ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok