Военкор заявил о массированной атаке БПЛА на российский областной центр

Военкор Поддубный: Белгород находится под массированной атакой ВСУ

Белгород находится под массированной атакой ВСУ, заявил военкор Евгений Поддубный в Telegram.

По его данным, в пригородах областного центра работают мобильные огневые группы и части войск противовоздушной обороны (ПВО).

Незадолго до этого о работе средств ПВО над Белгородским округом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он призвал жителей не подходить к окнам и соблюдать меры предосторожности.

В ночь на 16 января над Россией было сбито свыше ста украинских беспилотников. Атаке подверглись десять регионов: Белгородская, Рязанская, Ростовская, Воронежская, Курская, Тульская, Волгоградская, Орловская и Липецкая области, а также республика Крым.

