Врач оценила эффективность очков для защиты зрения при работе за компьютером

Врач Чурганова: Очки для работы за компьютером не спасут от ухудшения зрения

Врач-офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Чурганова оценила эффективность очков для защиты зрения при работе за компьютером. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

Специальные очки для работы за компьютером не спасут от ухудшения зрения, заявила врач. По ее словам, главная опасность при использовании ноутбука или компьютера — это снижение частоты моргания и постоянное напряжение глазных мышц. Также зрение может портиться из-за плохого освещения, отсутствия отдыха или нарушения микроклимата в помещении. При этом специалист подчеркнула, что синий свет от экранов гаджетов, в том числе от монитора компьютера, вполне безопасен для зрения и специально защищаться от него нет необходимости.

Очки с линзами, блокирующими синий спектр, не способны предотвратить усталость глаз и возможный риск развития нарушений зрения Мария Чурганова врач-офтальмолог

Офтальмолог считает, что глаза намного лучше защищают хорошее освещение, нормальная влажность воздуха, отрегулированная яркость экрана и правильная поза во время работы. Врач посоветовала располагать монитор ниже уровня глаз, так чтобы он находился на расстоянии 40-50 сантиметров от лица. «Помимо этого, рекомендуется применять принцип "20 на 20": каждые 20 минут работы чередовать с 20 секундами отдыха для глаз. В этот промежуток полезно переключить взгляд на удаленные объекты или можно просто закрыть глаза», — дала совет врач.

