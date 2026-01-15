Врач предупредила о главном провокаторе инсульта у молодых людей

Врач Джавахия назвала сидячий образ жизни причиной инсульта в молодом возрасте

Риск инсульта существует и у молодых людей, предупредила терапевт, эндоскопист сети клиник «Семейная» Нино Джавахия. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала причины, которые провоцируют это смертельно опасное заболевание.

Главным провокатором инсульта у молодых людей врач назвала наследственность. По ее словам, риск увеличивается, если у ближайших родственников, особенно по материнской линии, были диагностированы инфаркт, гипертония, аритмия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Второй основной причиной инсульта в молодом возрасте врач назвала недостаток движения. «Сидячий или малоподвижный образ жизни приводит к нарушению кровообращения, особенно в нижних конечностях. Из-за этого существенно возрастает риск образования тромбов, которые через систему кровообращения попадут в головной мозг», — объяснила специалистка.

Также риск инсульта увеличивают вредные привычки: курение, злоупотребление энергетиками, спиртным, наркотическими и фармакологическими препаратами. Не менее опасны для здоровья сердечно-сосудистой системы ожирение и сахарный диабет, спровоцированные нерациональным питанием, добавила доктор.

Ранее диетолог Луис Замора призвал ужинать в определенное время для профилактики проблем с сердцем. Это послужит профилактикой инфаркта и инсульта, заявил он.