Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:29, 15 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредила о главном провокаторе инсульта у молодых людей

Врач Джавахия назвала сидячий образ жизни причиной инсульта в молодом возрасте
Наталья Обрядина

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Риск инсульта существует и у молодых людей, предупредила терапевт, эндоскопист сети клиник «Семейная» Нино Джавахия. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала причины, которые провоцируют это смертельно опасное заболевание.

Главным провокатором инсульта у молодых людей врач назвала наследственность. По ее словам, риск увеличивается, если у ближайших родственников, особенно по материнской линии, были диагностированы инфаркт, гипертония, аритмия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Второй основной причиной инсульта в молодом возрасте врач назвала недостаток движения. «Сидячий или малоподвижный образ жизни приводит к нарушению кровообращения, особенно в нижних конечностях. Из-за этого существенно возрастает риск образования тромбов, которые через систему кровообращения попадут в головной мозг», — объяснила специалистка.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Также риск инсульта увеличивают вредные привычки: курение, злоупотребление энергетиками, спиртным, наркотическими и фармакологическими препаратами. Не менее опасны для здоровья сердечно-сосудистой системы ожирение и сахарный диабет, спровоцированные нерациональным питанием, добавила доктор.

Ранее диетолог Луис Замора призвал ужинать в определенное время для профилактики проблем с сердцем. Это послужит профилактикой инфаркта и инсульта, заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо последнее препятствие перед взятием Россией Запорожья

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    Главу МИД Гренландии довели до слез в Белом доме

    Мировые цены на нефть заметно упали после заявления Трампа об Иране

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пойдет под суд

    Боня внезапно преподнесла 13-летней дочери подарки после возмущений ее тратами

    Звезда «Игры престолов» отказалась летать на драконах

    В небе над Москвой заметили редкое явление

    Названы отличия обычной простуды от воспаления легких

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok