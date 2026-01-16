Разнесший укрытие диверсантов ВСУ в российском приграничье взрыв попал на видео

Мощный взрыв разнес укрытие диверсантов ВСУ у Белгородской области

Мощный взрыв уничтожил укрытие диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Белгородской области. Разнесший здание взрыв попал на видео, кадры публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что дом, в котором находилась диверсионная группа, буквально развалился. Ударом по дому российские военные ликвидировали по меньшей мере трех бойцов ВСУ.

Уточняется, что здание стало пунктом, из которого координировались и велись обстрелы российских населенных пунктов Белгородчины.

Известно, что укрывавшихся в доме диверсантов выдала одна бытовая деталь — дым от печи.