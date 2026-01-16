Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:12, 16 января 2026Россия

Одна бытовая деталь погубила подобравшихся к российской границе диверсантов ВСУ

Shot: Дым от печи выдал диверсантов ВСУ в российском приграничье
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Air Assault Forces Command / Handout via Reuters

Одна бытовая деталь — дым от печи — выдала и погубила подобравшихся к российской границе диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, украинские военные находились в селе Ивашки, расположенном в 100 метрах от границы Белгородской области. Когда разведчики увидели дым из трубы, они начали вести за домом наблюдение и узнали, что в здании находится пункт дислокации диверсантов.

В итоге по дому был нанесен удар, здание было полностью уничтожено.

Ранее сообщалось, что Россия сбросила снаряд на важный объект ВСУ — понтонную переправу через реку Оскол под Купянском.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США сделали заявление о мирном соглашении по Украине

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Стало известно о наступлении российских войск в Харьковской области

    На Западе удивились заявлениям Мерца о России

    Россиянин с пулями в сердце час пробыл в состоянии клинической смерти и выжил

    Во Франции раскритиковали Макрона за новое заявление по Украине

    Певица Нюша раскрыла правду о пластике

    Трампа высмеяли за выпрошенную Нобелевскую премию мира

    ЕС встревожился из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok