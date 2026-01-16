Shot: Дым от печи выдал диверсантов ВСУ в российском приграничье

Одна бытовая деталь — дым от печи — выдала и погубила подобравшихся к российской границе диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, украинские военные находились в селе Ивашки, расположенном в 100 метрах от границы Белгородской области. Когда разведчики увидели дым из трубы, они начали вести за домом наблюдение и узнали, что в здании находится пункт дислокации диверсантов.

В итоге по дому был нанесен удар, здание было полностью уничтожено.

Ранее сообщалось, что Россия сбросила снаряд на важный объект ВСУ — понтонную переправу через реку Оскол под Купянском.