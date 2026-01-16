Зеленский объявил о полученном серьезном пакете ракет к ПВО

Зеленский: Украина получила серьезный пакет ракет к ПВО

Украина утром получила серьезный пакет ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО). Об этом объявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Например, до сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. А на сегодняшний день я могу сказать об этом откровенно, потому что на сегодняшний день у меня есть эти ракеты», — сказал он.

Зеленский также признался в разногласиях с США по некоторым вопросам на переговорах. По его словам, Украина имеет инициативу на переговорах. Он отметил, что Киев очень хорошо работал с Вашингтоном, просто стороны находятся в некоторых вопросах не на одной стороне.