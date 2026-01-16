Реклама

Экономика
19:13, 16 января 2026Экономика

Жители российского поселка замерзли в квартирах

Жители Емельяново замерзли в своих квартирах из-за слабого отопления
Александра Качан (Редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жители одного из многоквартирных домов в поселке Емельяново Красноярского края замерзают в своих квартирах из-за слабого отопления. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.

При температуре минус 30 на улице температура в помещениях держится на уровне плюс 16 градусов. При этом жильцы не выключают обогреватели и духовки, чтобы дополнительно согреться. Всего в здании, где наблюдаются проблемы, 89 квартир. Собственники опасаются, что неполадки не исправят до окончания морозов, которые продлится минимум неделю.

Ранее жители новостроек в Новосибирске остались без света и отопления в 20-градусные морозы. Недовольные отметили, что подобное происходит не впервые — перебои случаются раз в месяц.

