Экономика
08:31, 17 января 2026Экономика

Европейцам понадобились лекарства из России

Экспорт лекарств из РФ в ЕС в 2025-м превысил €30 млн, установив новый рекорд
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Экспорт лекарств из России в Евросоюз в январе-ноябре 2025 года превысил 30 миллионов евро. Тем самым европейцы установили новый рекорд по закупкам для этого периода, начиная с 2020 года, передает РИА Новости.

Больше всего российские лекарства понадобились Словении и Венгрии, они стали самыми крупными покупателями. При этом больше всех за год нарастила импорт Швеция — четырехкратно, до 403,7 тысячи евро. На втором месте Словения — в два раза, до 20,04 миллиона евро, а также Венгрия — также вдвое, до 8,6 миллиона евро.

В августе Россия резко нарастила закупки китайских лекарств, суммарные объемы поставок увеличились почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2024-го и достигли отметки в 15,9 миллиона долларов в денежном выражении. Наибольшим спросом пользовались иммунологические продукты и препараты, сделанные из крови.

