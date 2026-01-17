Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:41, 17 января 2026Мир

Во Франции раскритиковали датского генерала за слова об угрозе Гренландии от России

Филиппо осудил слова датского генерала Андерсена об угрозе Гренландии от России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил заявление главы Арктического командования Вооруженных сил (ВС) Дании Серена Андерсена о «российской угрозе» для Гренландии. Своим мнением он поделился в соцсети X.

Он напомнил: Россия подтвердила, что относит Гренландию к территории Дании. При этом Андерсен считает ее более серьезной угрозой, чем Соединенные Штаты, указал французский политик.

«Давайте также помнить, что датское правительство продолжает закупать американскую военную технику», — осудил он. Кроме того, Филиппо назвал нелепостью призывы европейских стран направить в Гренландию военных НАТО.

15 января состоялись переговоры представителей Дании и США, которые выявили фундаментальные разногласия между сторонами по вопросу Гренландии. Стороны так и не смогли прийти к соглашению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии

    Две прорывные российские вакцины вышли на финишную прямую испытаний. Что о них известно

    США тайно купили считавшееся выдумкой супероружие. На что оно способно, сколько стоит и как связано с Россией

    На Украине женщину оштрафовали за видео дочери под музыку на русском

    Во Франции раскритиковали датского генерала за слова об угрозе Гренландии от России

    Послы стран ЕС проведут экстренное заседание после объявления Трампа о пошлинах

    Заявление Трампа о пошлинах вызвало удивление в Дании

    Захарова сравнила западные страны с бешеным ежиком

    Экс-советник Трампа назвал последствия вторжения в Гренландию

    В США отвергли идею о необходимости владения Гренландией для укрепления нацбезопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok