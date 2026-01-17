Во Франции раскритиковали датского генерала за слова об угрозе Гренландии от России

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил заявление главы Арктического командования Вооруженных сил (ВС) Дании Серена Андерсена о «российской угрозе» для Гренландии. Своим мнением он поделился в соцсети X.

Он напомнил: Россия подтвердила, что относит Гренландию к территории Дании. При этом Андерсен считает ее более серьезной угрозой, чем Соединенные Штаты, указал французский политик.

«Давайте также помнить, что датское правительство продолжает закупать американскую военную технику», — осудил он. Кроме того, Филиппо назвал нелепостью призывы европейских стран направить в Гренландию военных НАТО.

15 января состоялись переговоры представителей Дании и США, которые выявили фундаментальные разногласия между сторонами по вопросу Гренландии. Стороны так и не смогли прийти к соглашению.