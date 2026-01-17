Реклама

12:01, 17 января 2026Силовые структуры

ФСБ заявила о предотвращении терактов в двух российских регионах

ФСБ: Предотвращены теракты в Хабаровском крае и Кабардино-Балкарии
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock / Fotodom  

ФСБ заявила, что предотвращены теракты против представителей органов власти Хабаровского края и полицейских в Кабардино-Балкарии, передает Центр общественных связей спецслужбы.

В дальневосточном регионе задержали 30-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии, планировавшего поджог административного здания в крае.

В Нальчике же выявлен 16-летний подросток, который «разделял цели и задачи» неназванной международной террористической организации, запрещенной в России, добавили в СК РФ. По версии следствия, в октябре 2025 года он записал видеообращение, адресованное ее лидерам, и вступил в состав организации, а затем готовил нападение со взрывчаткой и огнестрельным оружием на полицейских в столице региона. Его координировал куратор через переписку.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации и приготовлении к совершению теракта группой лиц. Он арестован.

Накануне ФСБ сообщала, что предотвращен теракт на железной дороге в Крыму. Планировавший преступление задержан. Ему 19 лет. Теракты он планировал по указке телефонных мошенников из-за мнимой угрозы уголовного преследования. По версии следствия, сначала молодой россиянин попытался вскрыть релейный шкаф и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане, а потом хотел поджечь трансформаторную электроподстанцию в Севастополе.

