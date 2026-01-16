ФСБ предотвратила теракты в российском регионе

В Севастополе сотрудники ФСБ предотвратили теракты на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом пишет ТАСС.
Планировавший преступления задержан. Ему 19 лет. Теракты он планировал по указке телефонных мошенников из-за мнимой угрозы уголовного преследования.
По версии следствия, сначала молодой россиянин попытался вскрыть релейный шкаф и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане, а потом хотел поджечь трансформаторную электроподстанцию в Севастополе.
Ранее в Новосибирской области правоохранительные органы выследили три группы подростков, которые выполняли задания из мессенджера по поджогам объектов инфраструктуры.