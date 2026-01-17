Реклама

Экономика
12:57, 17 января 2026Экономика

Изменение средней температуры в России за 50 лет оценили

Климатолог Кокорин: Температура в РФ за 50 лет изменилась сильнее, чем в мире
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Andrei Stepanov / Shutterstock / Fotodom  

Средняя температура в России за последние 50 лет изменилась сильнее, чем в остальном мире примерно на один градус. Изменение температуры оценил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, сообщает РИА Новости.

«В России изменение средней температуры чуть больше, чем в остальном мире. Если у нас плюс 2,5 градуса, то по всему миру чуть меньше плюс 1,5», — заявил климатолог.

Он подчеркнул, что немалая часть России — это Арктика, где изменения климата происходят гораздо сильнее в силу физических причин.

По его словам, ключевую роль в этом процессе играет «лишнее» тепло от усиления человеком парникового эффекта, которое почти целиком уходит в океан — над океаном рост температуры меньше, а над сушей, в частности Россией, — больше.

Ранее исследование журнала Science News показало, что последние три года оказались самыми жаркими за всю историю наблюдения. 2023, 2024 и 2025 годы образовали первый в истории трехлетний отрезок, когда средняя глобальная температура стабильно превышала порог в 1,5 градуса относительно доиндустриального уровня.

