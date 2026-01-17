Реклама

Россия
14:50, 17 января 2026Россия

Известного сотрудника МЧС смертельно ранили на охоте

На Урале охотник убил известного сотрудника МЧС Олега Бритвина
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Scharfsinn / Shutterstock / Fotodom  

На Урале не стало известного сотрудника МЧС России Олега Бритвина. Об этом сообщает Baza.

Бритвин отправился на охоту в район бывшего пионерского лагеря «Синяя птица» в его родном городе Лесной Свердловской области. Там в него выстрелил другой охотник. Ранение оказалось смертельным, спасти сотрудника МЧС не удалось.

Виновник происшествия заявил, что выстрелил случайно, так как принял Бритвина за зверя. Следственный комитет ведет расследование случившегося.

Олега Бритвина хорошо знали в Лесном. Он был старшим инструктором специализированной пожарно-спасательной части МЧС, детским тренером по карате и организатором турниров в честь ветеранов афганской войны. Мужчина был отмечен различными наградами. У него осталось двое детей.

В ноябре 2025 года сообщалось, что Свердловский областной суд освободил от наказания охотника Фарида Темиргалиева, который принял человека за животное в лесу и выстрелил в него. Мужчина смертельно ранил Евгения Старцева, который также охотился в лесу.

