Китай отработал военную стратегию по «обезглавливанию» Тайваня

NA: Китай провел военные учения, отрабатывающие устранение руководства Тайваня

Китай провел военные учения, в рамках которых военные отработали стратегию по «обезглавливанию» Тайваня. Операция имитировала устранение высшего руководства острова, передает издание Nikkei Asia (NA) со ссылкой на свои источники.

«Китайские войска недавно провели учения по нанесению удара, имитирующего "обезглавливание", что, по всей видимости, соответствует смещению руководства Тайваня», — говорится в материале.

Целью учений могла быть демонстрация возможностей китайской армии, аналогичных операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Процесс сняли на видео, его транслированло Центральное телевидение КНР. Судя по кадрам, операция мгла включать обнаружение здания с целями военным БПЛА, после чего подключалась группа специального назначения. Действие должно было происходить ночью. Чтобы без шума пройти через посты охраны, бойцы применили арбалеты военного образца.

В ходе учений, которые заняли меньше двух минут, были «устранены» четыре «террориста».

В начале января Госдеп США на фоне масштабных учений Китая вокруг Тайваня призвал Пекин к проявлению сдержанности. Вашингтон потребовал прекратить военное давление на Тайвань и начать конструктивный диалог.