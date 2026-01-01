Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:19, 1 января 2026Мир

В США обрушились с критикой на одну страну

США на фоне учений Китая призвали Пекин проявить сдержанность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Госдеп Соединенных Штатов на фоне масштабных учений Китая вокруг Тайваня призвали Пекин к диалогу и проявлению сдержанности. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства США.

«Военная активность и риторика Китая в отношении Тайваня и других в регионе без надобности усиливают напряженность. Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и начать конструктивный диалог», — говорится в документе.

Американская сторона, как указано, «поддерживает мир и стабильность в Тайваньском проливе и выступают против односторонних изменений статус-кво».

Ранее СМИ написали о том, что США стали закупать сурьму в Пакистане для снижения зависимости от поставок из КНР. О том, что Китай ограничит поставки за рубеж сурьмы, необходимой для создания полупроводников, стало известно в августе 2024 года.

В конце декабря прошлого года в Пекине заявили, что продажи оружия Тайваню администрацией президента США Дональда Трампа приближают конфликт в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношения с Россией изменились навсегда». Президент Финляндии в новогоднем обращении упомянул Москву и дал обещание Украине

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    В центре Млечного Пути нашли «планету-изгой» размером с Сатурн

    В московских аэропортах сняли временные ограничения

    Опубликован первый список погибших при ударе ВСУ в Хорлах

    Названа конечная цель теракта Украины в Хорлах

    В США обрушились с критикой на одну страну

    Жители российского города лишились мобильного интернета на три дня

    Стало известно о новой мере ВСУ против дезертирства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok