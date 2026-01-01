В США обрушились с критикой на одну страну

США на фоне учений Китая призвали Пекин проявить сдержанность

Госдеп Соединенных Штатов на фоне масштабных учений Китая вокруг Тайваня призвали Пекин к диалогу и проявлению сдержанности. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства США.

«Военная активность и риторика Китая в отношении Тайваня и других в регионе без надобности усиливают напряженность. Мы призываем Пекин проявить сдержанность, прекратить военное давление на Тайвань и начать конструктивный диалог», — говорится в документе.

Американская сторона, как указано, «поддерживает мир и стабильность в Тайваньском проливе и выступают против односторонних изменений статус-кво».

Ранее СМИ написали о том, что США стали закупать сурьму в Пакистане для снижения зависимости от поставок из КНР. О том, что Китай ограничит поставки за рубеж сурьмы, необходимой для создания полупроводников, стало известно в августе 2024 года.

В конце декабря прошлого года в Пекине заявили, что продажи оружия Тайваню администрацией президента США Дональда Трампа приближают конфликт в регионе.