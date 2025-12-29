Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:31, 29 декабря 2025Экономика

США нашли способ снизить зависимость от Китая

FT: США начали закупать в Пакистане сурьму ради снижения зависимости от Китая
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

США стали закупать сурьму в Пакистане для снижения зависимости от поставок из КНР. Об этом пишет Financial Times (FT).

Власти Пакистана около семи лет продвигали идею экспорта сурьмы в Соединенные Штаты, приводит издание слова руководителя пакистанской горнодобывающей компании Himalayan Earth Exploration Лиаката Али Султана. Условиться о сотрудничестве им удалось благодаря заинтересованности президента США Дональда Трампа в поставках критически важных минералов на американский рынок.

Сурьма — это минерал из группы полуметаллов, используемый в производстве ракет, аккумуляторов, эмалей и красок. Также его применяют в текстильной промышленности, пиротехнике и медицине. На Пакистан при этом приходится всего один процент от общемировых запасов сурьмы.

В этом году пакистанская горнодобывающая компания Himalayan Earth Exploration заключила договор о стратегическом партнерстве с австралийской исследовательско-разведывательной компанией Nova Minerals. Последняя ведет активную работу над обеспечением стратегических поставок сурьмы для США. В начале 2026 года компания из Австралии рассчитывает приобрести у Пакистана более ста тонн сурьмяного концентрата. В дальнейшем минерал будет использован для добычи сурьмы на Аляске.

В октябре Wall Street Journal писала о том, что Соединенные Штаты планируют нарастить поставки сурьмы для удовлетворения спроса в оборонной промышленности. Пекин прекратил поставки этого минерала в Вашингтон в ответ на торговую войну, объявленную американской стороной.

О том, что Китай ограничит поставки за рубеж сурьмы, необходимой для создания полупроводников, стало известно в августе 2024 года. Страна намеревалась ввести систему лицензирования ее экспорта за границу, но нацеленность таких мер на какую-то страну или регион тогда отрицалась. В дальнейшем Белый дом заявил, что зависимость от Китая в таких вопросах представляет опасность для национальных интересов страны, а также наносит значительный вред экономике Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина отказалась выехать из квартиры

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Зеленский высказался об отмене военного положения

    Германия значительно сократила выдачу разрешений на поставку вооружений на Украину

    Зеленский раскрыл детали переговоров по территориям

    Радиостанция Судного дня передала загадочное сообщение в преддверии Нового года

    Обнаружено природное средство для улучшения контроля сахара в крови

    Путин подписал закон о самозапрете на ставки

    На Западе назвали цель Зеленского на встречах с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok