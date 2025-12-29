США нашли способ снизить зависимость от Китая

FT: США начали закупать в Пакистане сурьму ради снижения зависимости от Китая

США стали закупать сурьму в Пакистане для снижения зависимости от поставок из КНР. Об этом пишет Financial Times (FT).

Власти Пакистана около семи лет продвигали идею экспорта сурьмы в Соединенные Штаты, приводит издание слова руководителя пакистанской горнодобывающей компании Himalayan Earth Exploration Лиаката Али Султана. Условиться о сотрудничестве им удалось благодаря заинтересованности президента США Дональда Трампа в поставках критически важных минералов на американский рынок.

Сурьма — это минерал из группы полуметаллов, используемый в производстве ракет, аккумуляторов, эмалей и красок. Также его применяют в текстильной промышленности, пиротехнике и медицине. На Пакистан при этом приходится всего один процент от общемировых запасов сурьмы.

В этом году пакистанская горнодобывающая компания Himalayan Earth Exploration заключила договор о стратегическом партнерстве с австралийской исследовательско-разведывательной компанией Nova Minerals. Последняя ведет активную работу над обеспечением стратегических поставок сурьмы для США. В начале 2026 года компания из Австралии рассчитывает приобрести у Пакистана более ста тонн сурьмяного концентрата. В дальнейшем минерал будет использован для добычи сурьмы на Аляске.

В октябре Wall Street Journal писала о том, что Соединенные Штаты планируют нарастить поставки сурьмы для удовлетворения спроса в оборонной промышленности. Пекин прекратил поставки этого минерала в Вашингтон в ответ на торговую войну, объявленную американской стороной.

О том, что Китай ограничит поставки за рубеж сурьмы, необходимой для создания полупроводников, стало известно в августе 2024 года. Страна намеревалась ввести систему лицензирования ее экспорта за границу, но нацеленность таких мер на какую-то страну или регион тогда отрицалась. В дальнейшем Белый дом заявил, что зависимость от Китая в таких вопросах представляет опасность для национальных интересов страны, а также наносит значительный вред экономике Соединенных Штатов.