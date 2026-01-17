Реклама

17:40, 17 января 2026

Мэр Харькова рассказал об очень тяжелом состоянии энергосистемы города после ударов

Мэр Харькова Терехов назвал очень тяжелым состояние энергосистемы после ударов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Энергосистема Харькова находится в очень тяжелом состоянии после нанесенных днем ракетных ударов по инфраструктуре. Об этом в Telegram заявил мэр города Игорь Терехов.

«Энергетика сейчас в очень тяжелом состоянии: резервы не бесконечны, нагрузка — пиковая, а любое новое повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации», — заявил мэр.

Он добавил, что нанесенные в результате ударов по инфраструктуре повреждения очень серьезны и не могут быть устранены в скором времени.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар семью баллистическими ракетами по объектам в Харькове. По информации украинской прессы, в результате атаки в городе начался сильный пожар.

