Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:16, 17 января 2026Россия

Мощный пожар на электроподстанции в Подмосковье попал на видео

Опубликовано видео мощного пожара на электроподстанции в Серпухове
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Электроподстанция загорелась в Серпухове Московской области. Видео опубликовал Telegram-канал ASTRA.

Уточняется, что часть города и ближайших населенных пунктов остались без электричества.

Как отмечает ASTRA, загорелась подстанция 220 киловатт «Ока» №400 в Серпухове. Одно из видео очевидцев снято с улицы Пионерской, с расстояния 150 метров от места пожара.

Кроме того, Telegram-канал подчеркнул, что в 3,5 километра от этой подстанции располагается Филиал Военной академии Ракетных Войск Стратегического Назначения им. Петра Великого.

Ранее были опубликованы редкие кадры экстренной посадки Су-35 летчиком ВКС России. После выполнения боевого задания летчик заходил на посадку, но ни штатный, ни аварийный, ни «выходящий за рамки летного руководства» способы выпуска шасси не сработали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция получила реальную возможность покинуть НАТО. Что на это повлияло?

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Раскол из-за Гренландии сравнили с распадом СССР

    Глава МИД Чехии корчил гримасы на заседании парламента и нарвался на критику

    Политолог назвал следующую цель Трампа после Гренландии

    В США раскрыли причины западных провокаций против России

    Посольству США в Киеве срочно понадобился интернет

    Экс-аналитик ЦРУ признал превосходство России перед США

    Мощный пожар на электроподстанции в Подмосковье попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok