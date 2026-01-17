Мощный пожар на электроподстанции в Подмосковье попал на видео

Опубликовано видео мощного пожара на электроподстанции в Серпухове

Электроподстанция загорелась в Серпухове Московской области. Видео опубликовал Telegram-канал ASTRA.

Уточняется, что часть города и ближайших населенных пунктов остались без электричества.

Как отмечает ASTRA, загорелась подстанция 220 киловатт «Ока» №400 в Серпухове. Одно из видео очевидцев снято с улицы Пионерской, с расстояния 150 метров от места пожара.

Кроме того, Telegram-канал подчеркнул, что в 3,5 километра от этой подстанции располагается Филиал Военной академии Ракетных Войск Стратегического Назначения им. Петра Великого.

