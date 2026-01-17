На Украине рассказали о российских ударах по газовой инфраструктуре

«Нафтогаз»: ВС России атаковали газовую инфраструктуру компании

Российские войска в ходе ночной атаки атаковали газовую инфраструктуру украинской госкомпании «Нафтогаз». Об этом сообщает в Telegram пресс-служба компании.

«Противник продолжает наносить удары по предприятиям группы "Нафтогаз". Этой ночью — очередной удар по оборудованию, обеспечивающему добычу газа», — говорится в публикации.

Отмечается, что за неделю это уже шестая атака на украинскую газовую инфраструктуру.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар семью баллистическими объектами в Харькове. По словам мэра города Игоря Терехова, в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры.