На Украине сообщили о продвижении ВС России в Донецкой области

Deep State: ВС России продвинулись в районе поселка Софиевка в Донецкой области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе поселка Софиевка в Донецкой области. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State.

Также сообщается, что Армия РФ продолжает «поглощать» Гуляйполе, отправляя на постоянные штурмовые действия небольшие группы пехоты, Ресурс пишет о «существенном увеличении красной зоны в городе» в связи с тем, что число российских военнослужащих в этой части города «стало преобладающим».

Ранее сообщалось, что ВС России продвигаются в районе населенного пункта Степногорск кратчайшим путем к Запорожью. Уточнялось, что российские военные заняли южную часть населенного пункта и просачиваются малыми группами в село Приморское к северу от Степногорска.

