Армия России кратчайшим путем продвинулась к Запорожью

DS: ВС РФ продвигаются кратчайшим путем к Запорожью

Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются в районе населенного пункта Степногорск кратчайшим путем к Запорожью. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс Deep State.

Уточняется, что российские военные заняли южную часть населенного пункта и просачиваются малыми группами в село Приморское к северу от Степногорска.

Как отмечает издание «Страна.ua», расстояние от Приморского до окраин Запорожья составляет менее 15 километров, что позволяет использовать беспилотники, ствольную артиллерию и все виды корректируемых авиабомб (КАБ).

Ранее Вооруженные силы (ВС) России совершили мощный прорыв к Святогорску на лиманском направлении. Уточняется, что бойцы сначала заняли Яровую, прорвались и закрепились в Александровке, Сосновом, а в итоге смогли зайти в саму юго-восточную часть Святогорска.