23:47, 17 января 2026

На Украине женщину оштрафовали за видео дочери под музыку на русском

Марина Совина
Фото: Pixabay

Львовский областной суд признал женщину виновной в халатном исполнении родительских обязанностей и наложил денежный штраф, после того как ее несовершеннолетняя дочь разместила в социальной сети TikTok видеоролик под музыкальное сопровождение на русском языке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные украинского сервиса.

Согласно опубликованному судебному решению, женщина была признана виновной в неисполнении родительского долга по воспитанию ребенка.

Суд установил, что в середине декабря 2025 года ее дочь разместила в сети видеоролик, сопровождаемый русской музыкой и содержащий нецензурные выражения, что, по мнению суда, «подрывает патриотические чувства граждан».

Ранее украинская писательница Лариса Ницой призвала травить и преследовать сограждан, говорящих на Украине на русском языке. «Они пусть заткнут свой рот. Пусть боятся открывать свои московские пасти здесь, в Украине», — заявила деятель культуры. Она выразила уверенность, что общение на русском языке на Украине равнозначно совершению антигосударственных действий.

