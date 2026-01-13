Реклама

13:51, 13 января 2026Бывший СССР

На Украине призвали травить и преследовать говорящих на русском языке

Украинская писательница Ницой призвала травить говорящих на русском сограждан
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Кадр: Максим Прудеус / YouTube 

Украинская писательница Лариса Ницой призвала травить и преследовать говорящих на Украине на русском языке сограждан. Ее слова передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Они пусть заткнут свой рот. Пусть боятся открывать свои московские пасти здесь, в Украине», — заявила деятель культуры.

Она выразила уверенность, что общение на русском языке на Украине равнозначно совершению антигосударственных действий.

Ранее на Украине решили заблокировать российскую музыку на международных стриминговых платформах. По словам уполномоченного представителя президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, Киев стремится ограничить доступ украинцев к музыке «российских пропагандистов».

