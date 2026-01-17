Реклама

22:44, 17 января 2026Мир

Экс-генсек НАТО заявил о говорящем на языке гангстеров Трампе

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Говоря о Гренландии, Трамп использует язык гангстеров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Дональд Трамп использует в отношении Гренландии формулировки, схожие с высказываниями «гангстеров» из России и Китая, заявил генсек НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен, передает Financial Times (FT).

«Мы видим, как Соединенные Штаты применяет язык, очень близкий к языку гангстеров, которых они должны контролировать в Москве, Пекине и так далее», — высказался он.

По мнению политика, американский лидер использует тему Гренландии «как оружие массового отвлечения внимания от реальных угроз», таких как конфликт России с Украиной. Он добавил, что разногласия на Западе играют на руку России.

Ранее издание Politico писало: некоторые чиновники Евросоюза (ЕС) опасаются, что США могут получить Гренландию в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине.

