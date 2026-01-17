Реклама

03:54, 17 января 2026Бывший СССР

Названа причина «войны» между Зеленским и Кличко

Меркурис: Зеленский пошел против Кличко, чтобы забыли про коррупционный скандал
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Petros Karadjias / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пошел войной и начал обвинять мэра Киева Виталия Кличко в отключениях электроэнергии, чтобы сместить фокус с коррупционного скандала. Такое менение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала журналиста Гарланда Никсона.

«Зеленский, похоже, пытается сместить фокус внимания с коррупционного скандала на своих политических соперников. Я уверен, что в этом ему помогают европейские друзья», — заявил Меркурис.

Аналитик также отметил, что он не понимает, как Зеленский мог переложить ответственность на Кличко в отключении электричества, если он сам ввел чрезвычайное положение для решения проблем в энергосистеме.

Александр Меркурис таже раскрыл серьезную проблему для Запада из-за России.

