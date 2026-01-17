Реклама

Мир
02:46, 17 января 2026Мир

Американский аналитик раскрыл серьезную проблему для Запада из-за России

Марьятнов: ЕС не может воевать с Россией, а значит будет воевать сам с собой
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Страны Евросоюза (ЕС) не в состоянии воевать с Россией, поэтому они будут воевать друг против друга. Такое мнение высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала журналиста Гарланда Никсона.

По мнению аналитика, поляки уже начинают подозревать, что следующими на поле боя могут отправить их. Однако сами они хотят, чтобы ЕС назначил кого-то для переговоров с Россией.

«Трусы из Лондона, Берлина и Парижа хотят, чтобы сначала погибли финны и потом поляки. Но очевидно, что европейские военные, за редким исключением, не понимают, что такое настоящая война. <…> Более того, Франция заявляет, что перевооружение Германии создаст очень много проблем. <…> Значит, если они не способны воевать с Россией, то будут воевать друг с другом. Пусть воюют. Кто против?», — резко высказался Мартьянов.

Кроме того, американский аналитик добавил, что к Евросоюзу, как к военной державе относиться невозможно. А все обещания главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен превратить ЕС в военную державу, только «смешат людей из Главного оперативного управления российского Генштаба».

Ранее Франция и Италия выступили за прямые переговоры с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Однако есть страны, которые хотят помешать им в этом.

